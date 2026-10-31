इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह को SGPC ने बताया शहीद, पुण्यतिथि पर कहा- करोड़ों प्रणाम

वीडियो संदेश में SGPC ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की घटनाओं का भी जिक्र किया। कमेटी ने बताया कि भाई बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और भाई केहर सिंह ने हरमंदिर साहिब के सम्मान और पवित्रता के मुद्दे पर बदला लेने का फैसला किया था। SGPC के अनुसार, इसी के तहत 31 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह मारे गए। कमेटी ने अपने संदेश में उनकी मौत को शहादत बताया।