‘भारत बांग्लादेश नहीं, यहां जनता की चलेगी’, सचिन पायलट ने नेहा बोरा की बात से जताई असहमति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयानों को लेकर चल रही बहस पर भी पायलट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खरगे देश में एक ही विचारधारा को थोपे जाने की प्रवृत्ति को लेकर चिंता जता रहे थे। साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक बहसों में एक मर्यादा जरूर होनी चाहिए और असंसदीय भाषा से बचना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि विपक्ष का काम सरकार से तीखे सवाल पूछना और नीतियों की आलोचना करना है। पायलट ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी मर्यादा की सीमा पार नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कोई गंभीर मुद्दा उठाता है, तो सरकार को नाराजगी जताने के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और स्वस्थ बहस के साथ जवाब देना चाहिए।