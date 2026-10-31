ऑस्ट्रिया के पते पर भेज दिया गया ध्रुव राठी का वारंट, अब दिल्ली कोर्ट ने गुरुग्राम के पते पर फिर जारी किया जमानती वारंट

Delhi Saket Court: यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े आठ साल पुराने मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया है। इस बार मामला वारंट भेजने के पते को लेकर चर्चा में है। अदालत ने पाया कि पहले जारी किए गए वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेजे गए थे, जबकि ध्रुव राठी का गुरुग्राम वाला पता दिया गया था। पुराने वारंट पर कार्रवाई नहीं हो पाने के बाद अब अदालत ने नए सिरे से वारंट जारी करने का आदेश दिया है।