सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने क्यों याद दिलाया RSS पर लगा प्रतिबंध? पवन खेड़ा ने दिलाई 1948 की याद

RSS Ban 1948: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ऐसी पुरानी घटना का जिक्र किया है, जो आज भी देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर लगाए गए प्रतिबंध की बात उठाई। खेड़ा की इस पोस्ट में पटेल के देश के लिए किए गए कामों के साथ उनके गृह मंत्री रहते लिए गए एक बड़े फैसले का भी जिक्र है।