राहुल गांधी को याद आईं दादी इंदिरा गांधी, बचपन की उस सीख को याद कर भावुक हुए; लिखा- ‘क्या खूबसूरत तोहफा दिया था’

Rahul Gandhi Childhood Memories: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में राहुल ने बचपन का वह पल याद किया, जब वह अपनी दादी की गोद में बैठकर उनसे संस्कृत का मंत्र सुना करते थे। दादी के दोनों हाथ पकड़कर उनकी आवाज सुनना और फिर उनके पीछे-पीछे मंत्र दोहराना राहुल के लिए आज भी एक अनमोल याद है।