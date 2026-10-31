खरगे के घर मॉक पार्लियामेंट में ज्ञानेश कुमार पर बरसे सिंघवी, बोले- संविधान किसी की जागीर नहीं

Mock Parliament: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन ने अपना विरोध तेज कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी नेताओं ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की निजी जागीर नहीं है और देश इसे किसी की मर्जी से चलने नहीं देगा।