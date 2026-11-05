पीएम मोदी का बिहार दौरा तय, 21 नवंबर को वैशाली में करेंगे 6 लेन पुल का उद्घाटन

PM Modi Vaishali Visit: बिहार में आज NDA की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा फिक्स हो गया है। इसकी जानकारी BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी है। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 21 नवंबर को वैशाली आएंगे। उनके दौरे को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर NDA के घटक दलों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि बिहार में NDA सरकार को बने एक साल होने जा रहा है। साथ ही यहां पीएम मोदी बिद्दुपुर में बने 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे।