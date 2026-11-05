‘यहां से चले जाओ’, BJP विधायक पर IAS अफसर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस तक पहुंचा मामला

ओडिशा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैनात एक आईएएस अधिकारी और बीजेपी विधायक के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। गंजाम जिले के असिका से बीजेपी विधायक सरोज पाढ़ी पर 2022 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार जेना ने बदसलूकी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अधिकारी का कहना है कि विधायक ने उनके चैंबर में घुसकर न सिर्फ चिल्लाया, बल्कि उनके साथ गाली-गलौज भी की।