साइलेंट किलर बनी जहरीली हवा: भारत में हर 15 सेकंड में एक जान, सालाना 16-17 लाख लोगों की समय से पहले मौत

economic cost of pollution
India Air Pollution: भारत में प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक संकट बन चुका है। विभिन्न शोध और रिपोर्टों के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में हर मिनट लगभग 4 लोगों की जान ले लेता है, जिससे देश को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
लांसेट (The Lancet) और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में हर साल प्रदूषण के कारण करीब 16 से 17 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है। यह आंकड़ा हर मिनट लगभग 3 से 4 मौतों के बराबर है।
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