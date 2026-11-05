साइलेंट किलर बनी जहरीली हवा: भारत में हर 15 सेकंड में एक जान, सालाना 16-17 लाख लोगों की समय से पहले मौत

India Air Pollution: भारत में प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक संकट बन चुका है। विभिन्न शोध और रिपोर्टों के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में हर मिनट लगभग 4 लोगों की जान ले लेता है, जिससे देश को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।