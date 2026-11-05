एशियन पैरा गेम्स में भारत की सफलता पर बोले PM मोदी, 14 से 114 मेडल तक पहुंचने का सफर बताया



पीएम मोदी ने कहा कि 2010 के पैरा एशियन गेम्स में भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था और कुल 14 पदक हासिल किए थे। इसके मुकाबले इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 114 पदक जीतकर नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि भारत ने इस बार 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल जीते। खिलाड़ियों ने पांच नए वर्ल्ड रिकॉर्ड और नौ एशियन रिकॉर्ड भी बनाए। पीएम ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, खेल के प्रति समर्पण और देश में विकसित हो रहे खेल इकोसिस्टम का परिणाम है।