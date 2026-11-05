16 साल से फरार बैंक फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार, पटना के पुनपुन से CBI ने दबोचा, फर्जी कागजात से लिया था करोड़ों का लोन

इस लोन को हासिल करने के लिए उसने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों और बिचौलियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि लोन लेने के लिए फर्जी जमीन के कागजात, संपत्ति से जुड़े नकली दस्तावेज और जाली गारंटर की जानकारी का इस्तेमाल किया गया था।