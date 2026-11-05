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Maharashtra: एसटी के 83 हजार कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 10 हजार रुपए बोनस के साथ महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

Maharashtra ST Employees: महाराष्ट्र सरकार ने एसटी के 83 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली पर 10,000 रुपए का बोनस देने का फैसला किया है। इसके साथ पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपए त्योहार अग्रिम और महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

Updated: 5 Nov 2026, 7:14 PM IST

Maharashtra ST Employees

प्रतीकात्मक तस्वीर

MSRTC Diwali Bonus: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) के 83 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली पर 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके साथ पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपए त्योहार अग्रिम दिया जाएगा और महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 5 नवंबर को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इन फैसलों की घोषणा की। बैठक में सभी फैसलों पर सर्वसम्मति बनी।

त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी

सरकार के इस फैसले से एसटी कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। मंत्री ने बताया कि निगम की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कर्मचारियों की दिवाली का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए का बोनस देने का निर्णय किया गया है। पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपए त्योहार अग्रिम के रूप में मिलेंगे। महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की गई है। सरनाईक ने कहा कि एसटी के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर लाखों यात्रियों को सुरक्षित सफर की सुविधा देते हैं। उनके काम और मेहनत को देखते हुए बोनस देना जरूरी है।

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160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार

इन फैसलों से निगम पर करीब 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों की दिवाली अच्छी रहे, इसे सरकार ने प्राथमिकता दी है। मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार एसटी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। बैठक में सरनाईक ने कर्मचारी संगठनों से आंदोलन या हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाने की अपील भी की।

समाधान निकालने के लिए सरकार तैयार

उन्होंने कहा कि एसटी महाराष्ट्र के आम लोगों के लिए जरूरी परिवहन सेवा है। हड़ताल या आंदोलन होने पर यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कर्मचारी और यात्री, दोनों एसटी के महत्वपूर्ण आधार हैं। कर्मचारियों की उचित मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए सरकार तैयार है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के साथ यात्रियों को बेहतर सेवा देना भी जरूरी है। एसटी निगम को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम जारी रहेगा।

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Updated on:

5 Nov 2026, 7:14 PM IST

Published on:

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