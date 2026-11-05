Bengaluru News: मृत महिलाओं के खातों में जमा हो गए 7.2 करोड़ रुपए, वसूली के लिए 9 बैंकों को सरकार ने लिखा पत्र

लाभार्थियों से जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। साथ में बायोमेट्रिक परीक्षण के बाद ही राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है।राज्य स्तरीय पांच गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य दिनेश गुलीगौडा अनुसार वर्ष 2023 से लेकर अभी तक राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रति माह दो हजार रुपए की राशि जमा की है। शहर में गत साढ़े तीन साल के दौरान गृह लक्ष्मी योजना समेत पांच गांरटी योजनाओं के लिए 20,632.77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।