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Gujarat Accident: दिवाली मनाने घर लौट रहे तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत, वैन और स्कूटर की आमने-सामने टक्कर

Godhra Accident: गुजरात के पंचमहाल जिले में वैन और स्कूटर की आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक दिवाली मनाने के लिए अपने गांव लौट रहे थे।
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सूरत

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Rakesh Mishra

Updated: 5 Nov 2026, 9:44 PM IST

Gujarat Accident

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका

गोधरा। पंचमहाल जिले की मोरवा हड़फ तहसील में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में स्कूटर सवार तीन युवकों की मौत हो गई। अगरवाड़ा वचला टेकरा के निकट वैन और स्कूटर के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीनों मृतक पड़ोसी महीसागर जिले की संतरामपुर तहसील के दोडी गांव के निवासी थे और दिवाली मनाने के लिए अपने घर लौट रहे थे।

स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार गुरुवार को मोरवा हड़फ तहसील के अगरवाड़ा वचला टेकरा के पास से गुजर रही एक वैन और स्कूटर के बीच अज्ञात कारणों से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर चोटें आने के कारण तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

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चालक के खिलाफ मामला दर्ज

मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और आपातकालीन सेवा को दी। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का पंचनामा तैयार किया और 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और दोनों वाहनों के बीच टक्कर की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है।

परिवारों में मातम छाया

उधर, दिवाली का त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे तीनों युवकों की मौत की खबर दोडी गांव पहुंचते ही परिवारों में मातम छा गया। त्योहार से पहले हुए इस हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया। गांव के लोगों में भी घटना को लेकर शोक है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवकों की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन घटनास्थल और अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद तीनों मृतकों की पहचान की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जानी थी।

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5 Nov 2026, 9:44 PM IST

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