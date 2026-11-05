Gujarat Accident: दिवाली मनाने घर लौट रहे तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत, वैन और स्कूटर की आमने-सामने टक्कर

मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और आपातकालीन सेवा को दी। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का पंचनामा तैयार किया और 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और दोनों वाहनों के बीच टक्कर की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है।