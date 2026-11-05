इमरजेंसी वाले बयान से पलटे बड़े कांग्रेस नेता, बोले- मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया

Rahul Gandhi: भारत में इमरजेंसी लगने की आशंका जताने वाले अपने विवादित बयान पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी मांग सिर्फ यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के बाद देश में शांति आ जाएगी।