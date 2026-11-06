15 की उम्र में शुरू हुआ जुनून: 45 साल में जोड़ीं 108 विंटेज बाइक, तीन सोने और एक चांदी की

Bike King of India: धनतेरस पर लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन राजस्थान के उदयपुर शहर के रवि कंधार का शौक कुछ अलग है। उन्होंने सोने और चांदी से मोटरसाइकिलें तैयार करवाकर अपने जुनून को अनूठी पहचान दी है। उनके पास ब्रिटिशकालीन 108 पुरानी मोटरसाइकिलों का संग्रह है। इनमें तीन बाइक 24 कैरेट सोने और एक 999 शुद्ध चांदी से तैयार की गई है। करीब 45 साल से इस विरासत को सहेज रहे रवि को लोग 'बाइक किंग ऑफ इंडिया' भी कहते हैं।