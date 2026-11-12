महाराष्ट्र: NCP के विलय को लेकर हलचल बढ़ी, कांग्रेस के दावे से आया नया ट्विस्ट, अब आगे क्या?

Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दिवंगत अजित पवार महायुति सरकार का साथ छोड़ने वाले थे। उनके इस बयान ने राज्य के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुट एक साथ आते हैं, तो वे किस राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? क्या दोनों गुट इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या महायुति के साथ ही रहेंगे?