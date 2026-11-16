एमपी सरकार में मंत्री और सचिव के बीच दिखा टकराव, 5 दिन बाद पलटा आदेश

नियमों का हवाला देते हुए एपीसी ने 7 नवंबर को सचिव द्वारा जारी आदेश आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया, जिसके तहत एमडी का प्रभार बदला गया था। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि यदि मंत्री ने प्रशासनिक आदेशों को पलटवाने में जितनी तेजी दिखाई, उतनी तत्परता किसानों से जुड़ी वास्तविक समस्याओं और फाइलों के निपटारे में दिखाई होती, तो व्यवस्थाएं और सुधर सकती थीं। बीती जुलाई में आधा भोपाल जाम में नहीं फंसता। हालांकि जानकारों का मानना है कि सचिव स्तर पर बिना मंत्री की जानकारी और सीएम समन्वय के बिना इस तरह के बड़े प्रशासनिक फेरबदल करना नियमों के विरुद्ध है।