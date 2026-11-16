UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी में हलचल, 5000 नेता-कार्यकर्ता संभालेंगे मोर्चा

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर पार्टियां दाव लगा सकती है। इसमें सबसे पहला नाम सीएम मोहन यादव का होगा। यूपी में 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक यादव समाज निवास करता है, ऐसे में यादव वोटबैंक को साधने के लिए सीएम यादव का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आ सकता है। इसके अलावा अन्य 52 से 54 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी जा सकती है। वहीं कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी स्टार प्रचार बनाया जा सकता है। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद पटवारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया था।