16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी में हलचल, 5000 नेता-कार्यकर्ता संभालेंगे मोर्चा

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मी का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। भाजपा, कांग्रेस और सपा ने अपने नेताओं को चुनावी मोर्चे पर सक्रिय करना शुरू कर दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Updated: 16 Nov 2026, 8:57 AM IST

up election 2027 more than five thousand leaders of mp to lead the campaign

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एमपी के नेताओं की होगी एंट्री (फोटो सोर्स- yogi adityanath/akhilesh yadav facebook)

MP leaders lead campaigns: उत्तरप्रदेश के चुनाव परिणामों का असर एमपी की राजनीति पर पड़ना तय है इसलिए भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव (UP Election 2027) को अपने पक्ष में लाने की कवायद शुरू कर दी है। ये दल मप्र के 5000 से अधिक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं से सीधे मदद लेने जा रहे है। यानी ये नेता यूपी चुनाव में अपने-अपने दलों के लिए खुलकर काम करेंगे।

यूपी से सटे 14 जिलों में बढ़ी सरगर्मी, तयारी शुरू

यही नहीं, यूपी से सटे 14 जिले दतिया, रीवा, सतना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सीधी और सिंगरौली के 800 से ज्यादा नेताओं ने तो अप्रत्यक्ष रूप से काम भी शुरू कर दिया है। असल में साल 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए भाजप, कांग्रेस व सपा, ये तीनों दल माहौल को अपने पक्ष में भुनाने में जुट चुके हैं, यह काम बगैर जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं के संभव नहीं है, इसलिए इन दलों ने अपने-अपने खेमे को सक्रिय कर दिया है।

एमपी सरकार में मंत्री और सचिव के बीच दिखा टकराव, 5 दिन बाद पलटा आदेश

ये भी पढ़ें
minister-secretary dispute md transfer order controversy mohan government

चुनाव में सामाजिक ताना-बाना भी अहम

यूपी चुनाव में सामाजिक जुड़ाव हमेशा से अहम कड़ी रही है। दोनों पड़ोसी राज्य है और सीमा वाले जिलों में एक-दूसरे राज्यों के लोगों के बीच गहरा जुड़ाव है। जब भी चुनाव होते हैं, दलों द्वारा लोगों के सामाजिक जुड़ाव को देखकर कई चालें चली जाती हैं। चूंकि दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ताधारी दल है, जिसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है तो कांग्रेस मप्र और सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल है। इस तरह इन तीनों दलों की सक्रियता पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कोई भी दल हो, वह चुनाव जीतने के लिए एक-दूसरे राज्यों से अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं की मदद लेते रहे है।

सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह और जीतू पटवारी समेत कई नेता हो सकते है स्टार प्रचारक

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर पार्टियां दाव लगा सकती है। इसमें सबसे पहला नाम सीएम मोहन यादव का होगा। यूपी में 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक यादव समाज निवास करता है, ऐसे में यादव वोटबैंक को साधने के लिए सीएम यादव का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आ सकता है। इसके अलावा अन्य 52 से 54 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी जा सकती है। वहीं कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी स्टार प्रचार बनाया जा सकता है। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद पटवारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया था।

कब हो सकते है चुनाव?

यूपी सहित पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित अन्य राज्यों का कार्यकाल 28 मार्च के पहले खत्म हो रहा है। इन राज्यों के चुनाव अमूमन फरवरी-मार्च में ही होते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

सोनिया गांधी ने किताब में बताया, किस नेता कि बात न मानना थी जीवन की सबसे बड़ी गलती

ये भी पढ़ें
सोनिया गांधी की किताब का कलर फोटो, (Photo Source - Patrika)
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.