खाद्य पदार्थों की तरह ही खाद-बीज के सेंपल की जांच रिपोर्ट आने में भी महीनों लग रहे हैं। खाद-बीज के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने में देरी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। रबी सीजन की आधी बोवनी हो चुकी है, लेकिन कृषि विभाग की ओर से जांच के लिए भेजे गए खाद और बीज के एक भी सैंपल की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। ऐसे में बाजार में किसानों तक पहुंच रहे खाद-बीज की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह, यदि किसी उत्पाद में अमानक या मिलावटी होने की पुष्टि होती है तो उसकी जानकारी किसान को समय पर नहीं मिल पाएगी। जब तक रिपोर्ट आएगी, किसान अमानक खाद-बीज का खामियाजा भुगत चुका होगा।