निरीक्षण के दौरान भोजन की खराब गुणवत्ता को देखते हुए एसडीएम ने कहा कि जो भोजन बच्चे कर रहे हैं, वहीं भोजन वह खुद भी करेंगे। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और कहा कि इसी हर रोज बच्चें के साथ कोई न कोई भोजन करें। ताकि खराब गुणवत्ता का एहसास हो। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी नाराजगी जाहिर की। भोजन की गुणवत्ता और पोषण मानकों की नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि बच्चों के पोषण से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कमियों को तत्काल दूर किया जाए।