Gwalior news: बेटी ससुराल में खुश रहे, इस उम्मीद में माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक करोड़ रुपए खर्च किए और धूमधाम से शादी की, लेकिन लालची ससुराल वालों का पेट इससे भी नहीं भरा। शादी के महज कुछ दिनों बाद ही विवाहिता से मायके से दो बीघा जमीन, दो प्लॉट, स्कॉर्पियो गाड़ी और पेट्रोल पंप की मांग की जाने लगी। जब नवविवाहिता ने इस नाजायज मांग को पूरा करने से इनकार किया, तो पति ने हैवानियत दिखाते हुए उसके दोनों हाथों पर तेजाब डालकर जला दिया। प्रताड़ना से तंग आकर मायके में रह रही पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया है।