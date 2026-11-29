ग्वालियर. किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहे और ट्रांसप्लांट के बाद नियमित फॉलोअप करा रहे मरीजों के लिए गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) से राहत भरी खबर है। कॉलेज में एचएलए (ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) एवं इम्यूनोलॉजी लैब शुरू कर दी गई है। इससे ट्रांसप्लांट से जुड़ी महत्वपूर्ण जांचों के लिए मरीजों को सैंपल दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में भेजने की जरूरत नहीं होगी। जांच स्थानीय स्तर पर होने से समय और खर्च की बचत होगी।