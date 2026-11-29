अमूल, मदर डेयरी और सांची जैसे पैकेज्ड दूध ब्रांड पहले ही कीमतें बढ़ा चुके हैं। उपनगर ग्वालियर में भी डेयरी संचालक दाम बढ़ा चुके हैं। अब लश्कर में नई दरें लागू होने से आम परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होगा। इसका असर खासतौर पर उन परिवारों पर पड़ेगा, जहां रोजाना 2 से 3 लीटर दूध की खपत होती है। ऐसे उपभोक्ताओं को महीनेभर में 240 से 360 रुपए तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। डेयरी संचालकों का कहना है कि पशुओं के रखरखाव, चारे और परिवहन की लागत बढ़ने के कारण कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब शहर में दूध की आवक पर्याप्त है, तो फिर सर्दियों में उन्हें महंगा दूध क्यों खरीदना पड़ रहा है।