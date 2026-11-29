Weddings Dates : देवउठनी एकादशी पर शुरु हुआ शादियों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस साल विवाह मुहूर्त कम बचे हैं। अब सिर्फ 7 मुहूर्त शेष हैं जिनके बाद शादियों की शहनाइयों पर फिर ब्रेक लगेगा। विवाह की शहनाइयां 12 दिसंबर तक ही गूंजेंगी, 16 दिसंबर से धनु मलमास शुरु हो जाएगा जिससे मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। इसके बाद नए साल में यानि 2027 में 15 जनवरी से शुभ कार्य शुरू होंगे। नए साल में मई-जून में विवाह मुहूर्तों की भरमार रहेगी।