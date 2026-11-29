प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि अमित हबलानी ने अपनी साख का दुरुपयोग किया। उसने कंपनियों और थोक व्यापारियों से करोड़ों के मोबाइल व लैपटॉप उधार में लिए। माल बिका भी लेकिन अमित ने रकम नहीं चुकाई। उसने शानो शौकत पर खूब खर्च किया। अमित हबलानी करीब 10 लाख रुपए की सोने की 2 मोटी चैन पहनता था। पार्टी और खरीदी करने में लाखों रुपए खर्च कर देता था। पैसे कमाने के लिए सट्टेबाजी में फंस गया। अमित हबलानी ने कई व्यापारियों से नकद पैसा भी लिया था। उसपर बैंक का भी कर्ज है। पुलिस अमित हबलानी, उसकी पत्नी और पिता को ढूंढने के लिए रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटा रही है।