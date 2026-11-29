ग्वालियर। शहर में चोरों की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं परिवार के धार्मिक आयोजन में गांव जाने का फायदा उठाकर सूने मकान को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं बदमाश रात के अंधेरे में घरों की छतों तक पहुंच रहे हैं। थाटीपुर के गायत्री विहार में चोर एक सूने मकान का ताला तोड़कर 60 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण समेट ले गए। वहीं हजीरा थाना क्षेत्र के कांच मिल इलाके में पिछले पांच दिनों से चोरी की कोशिशों का सिलसिला जारी है। लगातार संदिग्ध गतिविधियों से परेशान रहवासी अब खुद रातभर जागकर मोहल्ले की पहरेदारी कर रहे हैं।