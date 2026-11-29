Amit Hablani : ग्वालियर के फरार कारोबारी अमित हबलानी की तलाश तेज कर दी गई है। रविवार को सुबह से पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश की तैयारियों में जुटी है। शहर के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी अमित हबलानी ने कंपनियों, थोक व्यापारियों और बैंक के साथ फर्जीवाड़ा किया। वह 'द मोबाइल प्लस' और 'स्मार्ट जोन' सहित शहर में 7 दुकानें चलाता था। पिछली सोमवार की रात अमित हबलानी इन सभी दुकानों का पूरा स्टॉक समेटकर पत्नी व पिता सहित गायब हो गया।मंगलवार को उसकी सभी 7 दुकानों पर ताले लटके मिले तो ठगी सामने आई । खास बात यह है कि अमित हबलानी कई माह पहले से ही लोगों को चूना लगाकर भागने की फिराक में था। उसने 6 माह पहले ही अपनी कार का जीपीएस हटा लिया था। इंदरगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।