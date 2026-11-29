मामले की शुरुआत 29 अक्टूबर को हुई थी, तब शहर की तायड़े कॉलोनी निवासी रामनिवास रघुवंशी काम से न्यायालय परिसर में गए थे। उन्होंने अपनी बाइक एमपी 67 जेडबी 1025 अशोकनगर के न्यायालय परिसर में पार्क की थी जो चोरी हो गई थी। पीड़ित ने पुलिस में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई और जब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की तो जल्द ही मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी में सिरिया मीना (40) को गिरफ्तार किया। आरोपी गुना जिला के राघोगढ़ थाना इलाके के दीतलवाड़ा गांव का रहने वाला है।