Ashoknagar news: इंटरनेट पर आंख मूंदकर भरोसा करना और गूगल सर्च से मिले नंबर पर कारोबार की डील करना एक किसान युवक को इस कदर भारी पड़ा कि उसकी जीवनभर की कमाई और पुश्तैनी जमीन सब कुछ बिक गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुमेर निवासी 32 वर्षीय किसान अमित राजपूत से शातिर ठगों ने अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील (सरिया) की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 45 लाख रुपये ठग लिए। बड़ा कारोबारी बनने के सपने में युवक ने अपनी पूरी 16 बीघा जमीन तक बेच दी। महीनों तक झांसा देने के बाद जब ठगों ने फोन बंद कर लिया, तब पीड़ित को अपने साथ हुई इस बड़ी ठगी का अहसास हुआ। मामले में बहादुरपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआइआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।