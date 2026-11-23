प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए कचनार पुलिस ने सटीक और वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की। पुलिस ने न केवल पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय परीक्षण कराए, बल्कि घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य और वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किए। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच और डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट ने अभियोजन के पक्ष को इतना मजबूत कर दिया कि अदालत में दोषियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों को विवेचना का अहम आधार बनाया। हर तथ्य और साक्ष्य को कानूनी प्रक्रिया के तहत संकलित कर केस डायरी में शामिल किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ पीड़िता के बयानों का भी गहन परीक्षण किया गया। पुलिस की इसी तथ्यपरक जांच ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे न्यायालय के सामने अपराध की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सकी।