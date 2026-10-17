केंद्रीय मंत्री ने अचानक क्यों छोड़ा पद? एल मुरुगन के इस्तीफे पर उमंग सिंघार का “बड़ा खुलासा”

बता दें कि मध्यप्रदेश से राज्यसभा के सांसद के रूप में एल मुरुगन का कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ था। वे यहां से 20 फरवरी 2024 को निर्विरोध चुने गए थे। एल मुरुगन का कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक था। उनके द्वारा राज्यसभा सीट छोड़ने के बाद मध्यप्रदेश में राज्यसभा के उपचुनाव जल्द होने की बात भी चल रही है।