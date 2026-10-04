ग्वालियर में बनेगी 8 किमी. लंबी, 40 मीटर चौड़ी सड़क, होगा जमीन अधिग्रहण, हटेंगी 100 दुकानें

करीब 391.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर साडा क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदलने के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नई कनेक्टिविटी लेकर आएगा। कॉरिडोर की लंबाई 8.71 किलोमीटर और चौड़ाई 40 मीटर रखी गई है। सड़क एयरपोर्ट से शुरू होकर जिगसौली मौजा के शताब्दीपुरम, पुरानी छावनी होते हुए अटल द्वार तक पहुंचेगी। इसके आगे साडा क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर, महू, जमाहर सहित आसपास के क्षेत्र सीधे इससे जुड़ेगे। कॉरिडोर के दोनों ओर फुटपाथ, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना है।