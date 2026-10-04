4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

ग्वालियर में बनेगी 8 किमी. लंबी, 40 मीटर चौड़ी सड़क, होगा जमीन अधिग्रहण, हटेंगी 100 दुकानें

Gwalior Development Authority: शहर में एयरपोर्ट से साडा तक 8.71 किमी लंबे और 40 मीटर चौड़े नए कॉरिडोर का नवंबर-दिसंबर में निर्माण शुरू होना है, जिससे साडा औद्योगिक क्षेत्र को सीधी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और आसपास आवासीय-व्यावसायिक विकास होगा।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 04, 2026

नए कॉरिडोर का निर्माण, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

नए कॉरिडोर का निर्माण, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Gwalior news:एमपी के ग्वालियर शहर में एयरपोर्ट से साडा तक पहुंच अब सीधे और आसान होने वाली है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एयरपोर्ट-साडा कॉरिडोर की डीपीआर फाइनल कर दी है। शासन स्तर से इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अब सीईओ की स्वीकृति के बाद इसे बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और नवंबर-दिसंबर में कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने की संभावना है।

करीब 391.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर साडा क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदलने के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नई कनेक्टिविटी लेकर आएगा। कॉरिडोर की लंबाई 8.71 किलोमीटर और चौड़ाई 40 मीटर रखी गई है। सड़क एयरपोर्ट से शुरू होकर जिगसौली मौजा के शताब्दीपुरम, पुरानी छावनी होते हुए अटल द्वार तक पहुंचेगी। इसके आगे साडा क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर, महू, जमाहर सहित आसपास के क्षेत्र सीधे इससे जुड़ेगे। कॉरिडोर के दोनों ओर फुटपाथ, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना है।

जमीन का इस्तेमाल बदलेगा

जीडीए ने कॉरिडोर को सिर्फ सड़क परियोजना तक सीमित नहीं रखा है। पूरे कॉरिडोर के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र में आवासीय योजनाएं विकसित करने की तैयारी है। इसके साथ छोटे व्यावसायिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। यानी सड़क बनने के साथ ही इसके आसपास नया आवासीय और कारोबारी क्षेत्र विकसित करने की जमीन तैयार होगी। जीडीए के लिए यह परियोजना भविष्य में आय का बड़ा माध्यम भी बन सकती है।

100 अतिक्रमण किए चिह्नित

कॉरिडोर के निर्माण में मौजूदा अतिक्रमण भी बड़ी बाधा हैं। जीडीए ने ऐसे करीब 100 स्थान (दुकानें) चिह्नित किए हैं, जहां निर्माण कार्य में बाधा बनने वाले अतिक्रमण हटाए जाएंगे। परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वीकृति और निर्माण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। इससे सड़क के लिए प्रस्तावित चौड़ाई में निर्माण कार्य का रास्ता साफ होगा।

साडा के उद्योगों को सीधे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी

कॉरिडोर बनने का सबसे बड़ा फायदा साडा के औद्योगिक क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। यहां प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी मार्ग मिल जाएगा। उद्योगपति और निवेशक एयरपोर्ट से कॉरिडोर के जरिए सीधे साडा पहुंच सकेंगे। इससे साडा में प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ नए प्रोजेक्ट आने की संभावना भी बढ़ेगी।

279.73 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित

कॉरिडोर के लिए एयरपोर्ट से लेकर महू, जमाहर, जलालपुर और पुरानी छावनी क्षेत्र से जुड़ी करीब 279.73 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के बाद सड़क का पूरा स्वरूप विकसित किया जाएगा। परियोजना में आने वाली जमीन और निर्माण क्षेत्र को व्यवस्थित करने के साथ सड़क के दोनों ओर जरूरी सुविधाएं भी विकसित होंगी।

एयरपोर्ट से साडा तक बनने वाले नए कॉरिडोर की डीपीआर फाइनल हो चुकी है। इसे सीईओ की स्वीकृति के बाद बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। हरी झंडी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों को लाभ मिलेगा और निर्माण में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों को भी हटाया जाएगा।- सतेंद्र तोमर, सिटी प्लानर, जीडीए

Bhopal Sealing Drive: रिहायशी इलाकों में नहीं होगी कमर्शियल एक्टिविटी, धवस्त होंगे निर्माण ! नोटिस वापस

ये भी पढ़ें
रहवासी इलाकों में बंद दुकानें, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 12:59 pm

Published on:

04 Oct 2026 12:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में बनेगी 8 किमी. लंबी, 40 मीटर चौड़ी सड़क, होगा जमीन अधिग्रहण, हटेंगी 100 दुकानें

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधार कार्ड में नाम-जन्मतिथि बदलाना कठिन, ग्वालियर में खर्च करने पड़ रहे 15 हजार रुपए

आधार कार्ड (Photo Source - AI Image)
ग्वालियर

आधार में बदलाव : छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया आसान, मप्र में लोग परेशान

आधार में नाम, सरनेम या जन्मतिथि में बदलाव कराना अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कई मामलों में नाम में बड़ा बदलाव, सरनेम बदलने या शादी के बाद पूरा नाम बदलने के लिए राजपत्र यानी गजट में प्रकाशन कराना जरूरी है। इसके लिए लोगों को हजारों रुपए खर्च करने के साथ 3 से 6 महीने तक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। मामूली टाइपिंग गलती या दस्तावेज की कमी होने पर आवेदन भी निरस्त हो जाता है।
ग्वालियर

राजनीतिक दल से जुडा रहा संदेही

फर्जी पासपोर्ट
ग्वालियर

गूजरी महल अब सात समंदर पार, हर मूर्ति सुनाएगी अपनी कहानी

राज्य पुरातत्व विभाग के गूजरी महल की दीवारों में कैद इतिहास अब सिर्फ संग्रहालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति एक क्लिक पर यहां रखी सदियों पुरानी प्रतिमा को देख सकेगा, उसे अलग-अलग कोणों से समझ सकेगा और उसके इतिहास की पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा।
ग्वालियर

सड़कों पर घूमने वाले 10 हजार मवेशियों के गले में बांधे जाएंगे रेडियम बेल्ट

सडक़ों पर घूमने वाले 10 हजार मवेशियों के गले में बांधे जाएंगे रेडियम बेल्ट
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.