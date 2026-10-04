4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

विदिशा में अनाज तिलहन संघ चुनाव का उत्साह, 294 व्यापारी चुन रहे अपना अध्यक्ष

Anaj Tilhan Sangh Election : मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले व्यापारी पहले सदस्यता का सत्यापन कर रहे हैं, फिर तय चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 04, 2026

Anaj Tilhan Sangh Election

मतदान करते संघ के सदस्य (फोटो सोर्स: Patrika)

Vidisha News :मध्य प्रदेश के विदिशा में अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ के त्रिवार्षिक निर्वाचन 2026 के लिए रविवार को मतदान प्रक्रिया चल रही है। शहर में स्थित पुरानी गल्ला मंडी स्थित संघ कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह से ही व्यापारी मतदाताओं की आवाजाही का सिलसिला जारी है। बता दें कि, अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ के कुल 294 व्यापारी सदस्य इस चुनाव में अपना वोट डालेंगे। मतदान के दौरान व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

मतदान करने आने वाले व्यापारियों को केंद्र पहुंचने पर सबसे पहले सदस्यता का सत्यापन कराना है, इसके बाद निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के तहत उन्हें मतदान का अवसर दिया जा रहा है। अध्यक्ष समेत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन को लेकर व्यापारियों में पिछले कई दिनों से चर्चा और संपर्क का दौर चल रहा था। चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने व्यापारियों से संपर्क कर समर्थन की मांग भी की थी। इसके चलते मतदान के दिन भी चुनाव को लेकर व्यापारियों के बीच उत्सुकता देखने को मिल रही है।

त्रिवार्षिक चुनाव संघ के लिए खास

त्रिवार्षिक चुनाव संघ के लिए बेहद खास माना जा रहा है। नई कार्यकारिणी के सामने व्यापारियों से जुड़े कई मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए जरूरी विभागों और प्रशासन के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी होगी। अनाज और तिलहन कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए मंडी व्यवस्था, व्यापारिक सुविधाएं, कारोबार में आने वाली समस्याओं के साथ - साथ व्यापारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे संघ के खास विषयों में शामिल रहते हैं।

व्यापारियों में खास उत्साह

व्यापारियों का कहना है कि, संघ की मजबूत और सक्रिय कार्यकारिणी व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संबंधित अधिकारियों के सामने रखने में योदगान करती है। यही कारण है कि, चुनाव को लेकर सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इदर, वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे व्यापारी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर संघ के आगामी कार्यकाल के लिए नेतृत्व का चुनाव कर रहे हैं।

मतगणना के बाद साफ होगी तस्वीर

सबसे खास नजर अध्यक्ष पद के चयन पर बनी हुई है। अध्यक्ष संघ के स्तर पर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही कई मुद्दों पर संगठन की दिशा तय करने में खास भूमिका निभाएगा। मतदान पूरा होने के बाद चुनाव कार्यक्रम के तहत मतगणना होगी। फिर परिणाम घोषित होंगे और नई कार्यकारिणी की तस्वीर साफ हो सकेगी।

नई कार्यकारिणी के सामने रहेगी चुनौती

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह तय होगा कि व्यापारियों का भरोसा किस नेतृत्व पर जाता है। नई कार्यकारिणी के सामने व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने और संघ को प्रभावी मंच के रूप में मजबूत करने की चुनौती भी रहेगी।

रीवा के बाणसागर बांध में इंडियन नेवी की एंट्री, टापू पर बनेगा प्रशिक्षण कैंप

ये भी पढ़ें
Bansagar Dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 03:06 pm

Published on:

04 Oct 2026 02:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / विदिशा में अनाज तिलहन संघ चुनाव का उत्साह, 294 व्यापारी चुन रहे अपना अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीलर से आमना-सामना नहीं, WhatsApp से मिलती थी ‘ब्राउन शुगर’ की लोकेशन, विदिशा में 6 आरोपी गिरफ्तार

छह आरोपी गिरफ्तार (Photo Source - Patrika)
विदिशा

‘अब किसे राखी बांधूंगी?..’ जमीन पर बैठकर रोती रही बहन, विदिशा में टीचर की डांट से दुखी था भाई, छोड़ गया दुनिया

Vidisha student slap case
विदिशा

अनोखा बाजार : पैदल आने वाला ग्राहक भूतल, घोड़ेवाला दूसरी और हाथी- ऊंट वाला तीसरी मंजिल से करता था शॉपिंग

sironj madhya pradesh history
Patrika Special News

विदिशा में फेविक्विक से चिपकी महिला की आंख, ट्यूब खोलते वक्त हादसा

fevikwik enters woman eye
विदिशा

श्राद्ध पक्ष में बेतवा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विदिशा में पितरों को तर्पण

Shradh Paksha
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.