विदिशा में अनाज तिलहन संघ चुनाव का उत्साह, 294 व्यापारी चुन रहे अपना अध्यक्ष

मतदान करने आने वाले व्यापारियों को केंद्र पहुंचने पर सबसे पहले सदस्यता का सत्यापन कराना है, इसके बाद निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के तहत उन्हें मतदान का अवसर दिया जा रहा है। अध्यक्ष समेत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन को लेकर व्यापारियों में पिछले कई दिनों से चर्चा और संपर्क का दौर चल रहा था। चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने व्यापारियों से संपर्क कर समर्थन की मांग भी की थी। इसके चलते मतदान के दिन भी चुनाव को लेकर व्यापारियों के बीच उत्सुकता देखने को मिल रही है।