विदिशा में फेविक्विक से चिपकी महिला की आंख, ट्यूब खोलते वक्त हादसा

बताया गया है कि आरती ने जैसे ही चप्पल जोड़ने के लिए फेविक्विक का ट्यूब खोला तो तेज प्रेशर के कारण ट्यूब से फेविक्विक उछलकर उसकी आंख में चला गया। आंख में फेविक्विक जाने से आरती की आंख में जलन होने लगी और आंख की पुतलियां चिपक गईं। आरती की हालत देख पति राजकुमार घबरा गया और उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। चिकित्सकों ने जांच कर आरती की आंख को सुन्न किया और फिर मशीन की मदद आंख की पुतली में जमीं फेविक्विक को निकाला। इसके बाद आवश्यक दवाएं और ड्रॉप दी गईं।