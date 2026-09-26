26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

विदिशा में फेविक्विक से चिपकी महिला की आंख, ट्यूब खोलते वक्त हादसा

Fevikwik In Eye: चप्पल जोड़ने के लिए खरीदी थी 5 रुपये वाली फेविक्विक की ट्यूब, खोलते वक्त गलती से आंख में गई गोंद।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Sep 26, 2026

fevikwik enters woman eye

fevikwik enters woman eye, महिला की आंख की जांच करते डॉक्टर (Source-Patrika)

Vidisha Fevikwik In Eye: मध्यप्रदेश के विदिशा में स्टेशन रोड पर एक महिला की आंख में फेविक्विक भर जाने से अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने आंख की पुतली पर जमी फेविक्विक को हटाया और महिला की चिपकी हुई आंख को खोला। महिला गंजबासौदा की रहने वाली है जो अपने पति के साथ इलाज कराने के लिए विदिशा आई थी।

चप्पल टूटी तो जोड़ने खरीदी थी फेविक्विक

गंजबासौदा की रहने वाली 26 वर्षीय आरती रैकवार अपने पति राजकुमार के साथ विदिशा में निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई थी। रास्ते में आरती की चप्पल टूट गई जिसे जोड़ने के लिए उसने दुकान से 5 रुपये वाला फेविक्विक का ट्यूब खरीदी थी। वो फेविक्विक से चप्पल जोड़ पाती इससे पहले ही फेविक्विक उसकी आंख में चला गया और आंख चिपक गई।

खोलते वक्त आंख में गया फेविक्विक

बताया गया है कि आरती ने जैसे ही चप्पल जोड़ने के लिए फेविक्विक का ट्यूब खोला तो तेज प्रेशर के कारण ट्यूब से फेविक्विक उछलकर उसकी आंख में चला गया। आंख में फेविक्विक जाने से आरती की आंख में जलन होने लगी और आंख की पुतलियां चिपक गईं। आरती की हालत देख पति राजकुमार घबरा गया और उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। चिकित्सकों ने जांच कर आरती की आंख को सुन्न किया और फिर मशीन की मदद आंख की पुतली में जमीं फेविक्विक को निकाला। इसके बाद आवश्यक दवाएं और ड्रॉप दी गईं।

आंख को न रगड़े, तुरंत ठंडे पानी से धोएं

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश साहू ने बताया कि आंख में कुछ भी गिरने पर आंख को रगड़ना नहीं चाहिए। तुरंत ठंडे पानी से धोएं, इससे राहत मिलेगी और फॉरेन बॉडी (बाहरी वस्तु) निकल सकती है। संभव हो तो नजदीकी अस्पताल में तुरंत दिखाएं। अस्पताल दूर हो तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डाल सकते हैं। डॉक्टरों ने लोगों से किसी भी चीज की छोटी ट्यूब खोलते समय सावधानी बरतने की अपील भी की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 05:09 pm

Published on:

26 Sept 2026 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / विदिशा में फेविक्विक से चिपकी महिला की आंख, ट्यूब खोलते वक्त हादसा

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्राद्ध पक्ष में बेतवा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विदिशा में पितरों को तर्पण

Shradh Paksha
विदिशा

विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

विदिशा के नंदवाना के राधा रानी मंदिर में हुई मंगला आरती
विदिशा

Success Story: बेटों की नौकरी थी, 66 की उम्र में मसालों के कारोबार से बदली जिंदगी, 4 गुना बढ़ी आमदनी

फोटो में मसाला कारोबारी मनोज कुमार जैन (Photo Source - Patrika)
विदिशा

31 अगस्त को रिलीव हुए आइएएस अनिल डामोर, 8 दिन बाद विदिशा आकर ही तोड़ दिया दम

आइएएस अनिल डामोर
विदिशा

एमपी के आईएएस अनिल डामोर का निधन, नया दायित्व संभालते ही आया हार्ट अटैक

आइएएस अनि​ल कुमार डामोर
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.