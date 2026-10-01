‘अब किसे राखी बांधूंगी?..’ जमीन पर बैठकर रोती रही बहन, विदिशा में टीचर की डांट से दुखी था भाई, छोड़ गया दुनिया

किशोर के पिता का कहना है कि समय पर एंबुलेंस मिल जाती और अस्पताल में तत्काल इलाज शुरू हो जाता तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। पिता के अनुसार, बेटे की तबीयत बिगड़ने पर वे उसे तत्काल त्योंदा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए विदिशा रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिली। बेटे की हालत लगातार बिगड़ रही थी और समय निकलता जा रहा था। आखिरकार वे निजी वाहन से उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। पिता का आरोप है कि एंबुलेंस की व्यवस्था में हुई देरी ने इलाज शुरू होने में भी समय गंवा दिया।