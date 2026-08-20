शक्कर के भाव एक सप्ताह में 13 रुपए, महीने में 16 रुपए तक बढ़े, कितना जाएगा भाव

damoh news : दो महीने पहले तक 42 से 44 रुपए किलो तक बिकने वाली शक्कर अब 64 रुपए किलो हो गई है। बीते एक हफ्ते में ही शक्कर के दाम 12 रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि दो महीने में यह बढ़ोत्तरी 20 रुपए किलो तक हो गई है। नियमित खाद्य सामग्री में शामिल शक्कर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी का असर सीधे लोगों के जेब पर पड़ रहा रहा है। एक एनालिसिस के अनुसार बढ़े हुए 20 रुपए से हर माह जिले की जनता पर अकेले शक्कर खरीदी में 3 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। जिसका सीधा फायदा कालाबाजारी करने वाले, व्यापारियों और सरकारों को होगा। शक्कर के अलावा अन्य नियमित खाद्य सामग्रियों के भावों में भी बढ़ोत्तरी से पहले ही महंगाई ने लोगों को हलाकान कर रखा है।