कोटा और दिल्ली के लिए 2 रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें, दमोह से जबलपुर भी पहुंचाएंगी

Damoh News : रेल प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने के उद्देश्य से दो स्पेशल ट्रेनें मध्य प्रदेश के दमोह से जबलपुर के रास्ते होते हुए बीना-कटनी मार्ग पर चलाई जाएंगी। एक ट्रेन जबलपुर से दिल्ली तो दूसरी ट्रेन जबलपुर से कोटा तक जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से इस रूट के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।