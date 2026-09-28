ट्रेन के एसी कोच में यात्री को दिखा सांप, दमोह में सीट छोड़कर भागे लोग, मच गया हड़कंप

Sampark Kranti Express Damoh : दमोह रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रेन में सांप दिखाई दिया। संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यह घटना घटी। ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने सांप दिखने की बात कही। इससे सभी लोग घबरा उठे और अपनी सीट छोड़कर भागे। दमोह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उतारकर सपेरों और रेलवे की टीम ने सांप की तलाश की। 35 मिनट तक सर्चिंग करने के बाद भी सांप नहीं मिला। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया।