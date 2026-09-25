‘देखो इधर… मेरा बाप चला गया’, महिला SDOP पर भड़का बेटा, दमोह में जुआ फड़ पर पुलिस रेड में हुई थी पिता की मौत, पूरी टीम लाइन अटैच

Damoh gambling den raid update: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जुआ फड़ के दौरान एक व्यक्ति के संदिग्ध निधन का मामला गरमाता जा रहा है। हिण्डोरिया थाना क्षेत्र के हिनौता निवासी 47 वर्षीय शिव सिंह लोधी पिता खिलान के निधन के बाद गुरुवार रात हंगामा हो गया। परिजनों के अनुसार है कि शिव सिंह जुआ नहीं खेलते है, वह गांव में शाम के समय घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस की जुआ रेड पड़ने पर वह वहां से डरकर भागे और इसी दौरानवह दुनिया छोड़ गए। हालांकि, शिव सिंह की मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार, एसपी ने छापा मारने गई पूरी टीम को लाइन अटैच कर दिया है।