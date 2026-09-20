Nauradehi Tiger Reserve: नौरादेही टाइगर रिजर्व बना 51 वर्ष से भेड़ियों का सुरक्षित ठिकाना

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. रजनीश सिंह ने बताया कि यहां पाए जाने वाले इंडियन ग्रे वुल्फ मध्य और उत्तरी भारत की प्रमुख प्रजाति हैं। इनके लिए खुले घास के मैदान सबसे उपयुक्त होते हैं। नौरादेही क्षेत्र में गांवों के विस्थापन के बाद खाली हुई जमीन अब प्राकृतिक घास के मैदानों में परिवर्तित हो रही है, जो भेड़ियों के लिए आवास और भोजन की बेहतरीन परिस्थितियां तैयार कर रही है। यदि इस बार की रिपोर्ट में इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज होती है, तो यह दमोह, सागर, नरसिंहपुर और पूरे बुंदेलखंड के लिए जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी।