अग्रवाल परिवार के सगाई समारोह में भड़की आग, 1 की मौत, दमोह के रॉयल दमयंती पैलेस की घटना

हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार रॉबिन जैन, सीएसपी एचआर पांडे, देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय और जबलपुर नाका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैस पाइप लाइन फटने के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि समारोह स्थल पर गैस कनेक्शन और खाना पकाने की व्यवस्था किस तरह की गई थी। हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।