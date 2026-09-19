MP के आगर मालवा में बड़ा हादसा, बरसाती नाले में बहा वाहन, 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में शनिवार को सुबह यह घटना हुई है। इस घटना ने भी का दिल दहला दिया। हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। यह सभी श्रद्धालु नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन के लिए आए थे, इसी दौरान मंदिर के समीप बरसाती नाले को पार करते वक्त उनकी कार तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में बह गई। कार में 3 बच्चों, 2 महिलाओं और 3 पुरुषों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची।