दमोह में शिव सिंह लोधी के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस पर पथराव, एसडीएम-टीआई समेत पुलिसकर्मी घायल

Damoh Shiv Singh Lodhi Funeral Stone Pelting: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में पुलिस के जुआ फड़ पर रेड मारने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई शिव सिंह लोधी की मौत के बाद मचा हंगामा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार दोपहर को हिनौता हलगज गांव में शिव सिंह लोधी के अंतिम संस्कार के वक्त महिलाएं व ग्रामीण उग्र हो गए और मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में एसडीएम सौरभ गंधर्व, पथरिया टीआई महेंद्र जगेत सहित अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस शांति व्यवस्था के बनाए रखने के लिए गांव में पहुंची थी।