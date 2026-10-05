12 साल पहले प्रसिद्द डॉक्टर पत्नी ने किडनी देकर पति को बचाया, दमोह में अब उसी पति की देवर के साथ उठी अर्थी

Dr. Shraddha Gangele kidney donation: 12 साल पहले प्रसिद्द डॉक्टर ने पति को किडनी देकर बचाई थी जान (फोटो सोर्स- Patrika)
Dr. Shraddha Gangele kidney donation: मध्य प्रदेश के दमोह शहर के नेमीनगर प्रोफेसर्स कॉलोनी में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब प्रसिद्द गायनो विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा गंगेले (Gynecologist Dr. Shraddha Gangele) के घर एक साथ दो अर्थियां उठी। श्रद्धा के पति डॉ. संजय गंगेले और देवर प्राचार्य सुधीर गंगेले का गयाजी से वापस आते समय मैहर में सड़क दुर्घटना के कारण निधन हो गया। घटना के समय गंगेले परिवार के घर में केवल उनके देवर सुधीर की पत्नी और उनकी बच्ची मौजूद थी, डॉ. श्रद्धा ऑफिस के काम से भोपाल गई थीं। दोपहर को जैसे ही सागर के एक रिश्तेदार ने हादसे की खबर दी तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। गंगेले परिवार के दोनों भाइयों की दुनिया छोड़ देने के बाद पूरा परिवार बिखर गया है। एक परिवार का वंश ही जैसे पूरी तरह समाप्त हो गया है।
दमोह में डॉ. संजय गंगेले (59) बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल बड़ापुरा में पदस्थ थे। जबकि, बड़े भाई सुधीर गंगेले संकुल प्राचार्य थे, उनकी हाल में बालाकोट पदस्थापना हुई थी। डॉ. संजय की पत्नी डॉ. श्रद्धा गंगेले दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ है, जो प्रसिद्ध गायनोलॉजिस्ट है। इनके यहां कोई बच्चे नहीं है। वहीं, सुधीर गंगेले की एक पुत्री है, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। गंगेले परिवार में दोनों ही भाई थे। उनके पिता वीरेंद्र गंगेले की निधन के बाद वे ही परिवार के प्रमुख थे, अब इनकी मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी पुरुष, बालक नहीं रह गया है।
इस घटना के बाद डॉ. संजय गंगेले की पत्नी डॉ. श्रद्धा गंगेले के त्याग की चर्चाएं एक बार फिर सामने आईं। लोगों के अनुसार 2013-14 में जब डॉ. संजय गंगेले की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने उनकी किडनियां खराब बताकर हाथ खड़े कर लिए थे, तब उनकी पत्नी डॉ. श्रद्धा गंगेले ने आगे आकर अपने पत्नी को एक किडनी दी थी। इसके बाद ही डॉ. संजय की जान बच सकी थी और तब से वह लगातार स्वस्थ थे। उनके इस समर्पण को लोग याद करते नजर आए।
शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को मैहर के पास हुई दुर्घटना (Maihar Road Accident) के बाद दोनों भाइयों को पीएम के बाद शनिवार शाम करीब 4 बजे दमोह लाए गए। अंत्येष्टी की तैयारी पहले से ही वार्ड के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा कर ली गई थीं। एक साथ दोनों भाइयों की चिता को देख लोगों के आंसू भर आए। परिजनों को रोता देख पूरा माहौल गमगीन हो गया। बता दें कि दोनों भाई अपने पिता के पिंडदान के लिए निजी वाहन से गयाजी गए थे। जहां से रात में वापस लौट रहे थे। इस दौरान रीवा-मैहर के बीच उनकी कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दोनो भाइयों का निधन हो गया। जबकि ड्राइवर राजा रैकवार को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है।
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