दमोह में मां बनाती है बीड़ी, वेल्डिंग के काम के साथ बेटा करता रहा पढ़ाई, अब 10 साल बाद संभालेगा ट्रेन की कमान

राजेंद्र की सफलता के पीछे परिवार का संघर्ष भी जुड़ा है। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। मां ने बीड़ी बनाकर बच्चों की पढ़ाई में सहयोग किया। राजेंद्र ने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालीं। 2016 से 2018 तक गेस्ट टीचर रहे। 2021 से 2025 तक वोकेशनल ट्रेनर के रूप में काम किया। पिता और बड़े भाई के साथ वेल्डिंग दुकान पर भी काम किया, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ी।