Success Story: पत्नी ने बेचे जेवर, अख्तर ने खड़ा किया बर्तन का कारोबार, आज 2 परिवारों को दे रहे रोजगार

अख्तर की खासियत उनका संतोषी स्वभाव है। वे कहते हैं कि करोड़पति नहीं बनना है, ऊपर वाले ने जो दिया है अपनी उस जिंदगी से बेहद खुश व संतुष्ट हैं। आज अच्छा व्यापार जम गया है। वह सिर्फ अपना परिवार ही नहीं पाल रहे, बल्कि दो गरीब युवाओं को भी काम पर रखा है, जिन्हें अच्छा मेहनताना रोज देते हैं व खाना भी खिलाते हैं। वहीं राह चलते किसी गरीब को देखकर उसकी मदद करते हैं, उसे कपड़े व खाना भी देते हैं। उनकी इसी सादगी व व्यवहार के मुरीद पूर्व सांसद केपी यादव भी हैं, जिन्होंने बाजार में अपनी गाड़ी रोककर अख्तर को गले लगा लिया था।