समग्र आईडी में पते की जगह लिखा- ‘बहुत स्मार्ट लग रही हो’, दमोह में सुधरवाने भटक रहा हितग्राही

Damoh Samagra ID Error: सरकारी दस्तावेजों में दर्ज छोटी-सी गलती भी आम नागरिक के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा से सामने आया है। यहां एक आवेदक जगविंद उपाध्याय की समग्र आईडी में वर्तमान निवास के पते की जगह बहुत स्मार्ट लग रही हो टिप्पणी दर्ज दिखाई दे रही है। सरकारी रिकॉर्ड में इस तरह की टिप्पणी सामने आने के बाद नगर परिषद की कार्यप्रणाली और जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।