सितंबर और अक्टूबर में बीना-कटनी रेलवे ट्रैक पर बंद रहेंगी कुछ ट्रेनें, अभी देखें लिस्ट

दमोह सितंबर और अक्टूबर माह में रेल से यात्रा का मन बना रहे हैं और आप दमोह व सागर के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि, इस दौरान आपको गंतव्य तक पहुंचाने वाली ट्रेन निरस्त या अगल रूट से भी जा सकती हैं। इस दौरान इस रूट पर तीन महत्वपूर्ण ट्रेनें कुछ दिनों के लिए निरस्त रहेंगी, जबकि सात ट्रेनें दूसरे रूट से चलेगी यानि ये भी निरस्त की तरह ही हैं। इतना ही नहीं दर्जन भर ट्रेनें ऐसी भी हैं, जो बीना और भोपाल के बीच नहीं चलेगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है।