राजगढ़ में एक ही रात में पुलिस टीम पर दो बार हमला, ASI समेत तीन पुलिसकर्मी घायल

भाग रहे बदमाशों के बारे में खुजनेर थाने से डीसीबी शाखा में पदस्थ एएसआई को सूचना दी गई कि पुलिसकर्मी से मारपीट कर भागे बदमाश मोटर साइकिलों से उनके थाना क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर एएसआई, प्रआर पुरुषोत्तम भील, आरक्षक ललित तोमर और श्याम रघुवंशी के साथ आरोपियों की तलाश में रवाना हुए। टॉवर लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम करेडी से खैरासी की तरफ पहुंची। गांव के पास दो मोटरसाइकिल सवारों को रोका और राकेश वर्मा और महेंद्र उर्फ विनोद वर्मा को पकड़ लिया। इसी दौरान पीछे से विजय सिंह वर्मा मोटरसाइकिल से कांताबाई और एक नाबालिग लड़की के साथ वहां पहुंचा। पुलिस के अनुसार तीनों ने दोनों आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया और पुलिस टीम से मारपीट शुरू कर दी।